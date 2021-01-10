Азаров розкрив подробиці втечі Януковича із України у 2014-му

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров розповів, що експрезидент-утікач Віктор Янукович виїжджав із країни нібито під страхом смерті. За його словами, він насилу вибрався з Адміністрації президента.

Крім того, Азаров заявив, що також складно було покинути столицю главі АП Андрію Клюєву. На той час експрем'єр вже втратив зв'язок із політиками. Про це він повідомив в інтерв'ю для видання "Страна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, тоді Азаров не міг додзвонитися ні до міністра внутрішніх справ, ні до глави Служби безпеки. Тому вони всі виїхали до Межигір'я.

"І Служба охорони президента, яка мала у своєму розпорядженні свою розвідку, доповіла, що рухається великий натовп на Межигір'я – близько 5 тисяч осіб. І в складі цього натовпу спеціально підготовлена група, яка мала після захоплення Межигір'я знищити фізично Януковича", – зазначив політик.

Микола Азаров "Страна"

За словами експрем'єра, Межигір'я було досить добре захищене, оскільки охорона була серйозна, але, на думку Азарова, тоді було б жертв понад 100 осіб.

Він наголосив, що територія резиденції дуже велика, тому в будь-якому разі потрібно було б застосовувати зброю для ураження і було б кровопролиття. Політик додав, що Янукович про це знав, тому ухвалив рішення про евакуацію до Харкова.

"Коли він прибув до Харкова, країні стало ясно, що влада захоплена тими, хто організував державний переворот. Це стало ясно всім на місцях, особливо керівникам силових структур", – повідомив Азаров.

Політик повідомив, що відразу ж після відльоту експрезидента Рада незаконно призначила нових глав СБУ і міністра внутрішніх справ.

"Одразу ж пішли команди в обласні управління, місцеві керівники завагалися. І відразу ж були вислані загони до Харкова, Донецька, завдання яких було знищити Януковича. Ось звідси пішли метання Януковича. Спочатку йому сказали, що не гарантують безпеку виступу на з'їзді в Харкові. Він полетів до Донецька. Там теж було небезпечно, виїхав до Криму, і почалися ось ці ось його метання", – сказав експрем'єр.

Віктор Янукович UA.News

Азаров підсумував, що всього цього можна було не допустити, якби від самого початку Янукович вжив досить жорстких заходів у реалізації своїх конституційних прав як президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микола Азаров образив першого президента України, главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, заявивши, що з огляду на заяви українського політика "вік бере своє".