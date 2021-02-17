Машина за знаком зодіаку: яка підійде саме вам

Усе в цьому світі підлягає астрологічним аспектам. Навіть марку автомобіля можна вибрати з урахуванням положення планет.

Тому якщо ви відчуваєте непереборну тягу до тієї чи іншої машини, можливо, ви з нею на одній "хвилі", бо так зірки зійшлися. Завдяки астрології можна дізнатися, яке авто найкраще підходить вам за знаком зодіаку.

"Кожен автомобільний бренд має дату заснування. А дати, як ми знаємо, мають належність до зодіаку", – зазначив в Instagram астропсихолог Богдан Глоба.

Овен

Під цим темпераментним вогняним знаком їздять шведські Volvo, корейські Daewoo і японська Acura.

Телець

Надійний і ґрунтовний знак наглядає за японським Mitsubishi і німецьким Porsche.

Близнюки

До повітряного знака належать "Лада", а також американські Ford, Chrysler і Jeep. З ними в одному ряду – німецький Volkswagen.

Рак

Знак Місяця протегує німецьким маркам Mercedes та Audi, а також італійським Alfa Romeo і Fiat, японській Subaru і Tesla.

Лев

Це Cadillac! Народжений у США в останні градуси Льва під щасливою зіркою. А ще представницький Lincoln. Шикарні "королівські" тачки.

Діва

Увагою до дрібниць осяяли себе японські марки Toyota і Lexus.

Терези

Знак рівноваги обрала для себе японська Honda.

Скорпіон

Під цим покровителем влаштувалися англійська легенда Jaguar Land Rover, італійська Ferrari, японська Infinity.

Стрілець

Цього стрімкого хлопця схилили на свій бік корейська Kia і чеська Skoda.

Козоріг

Сатурніанський знак прихильний до корейської Hyundai, японського Nissan та російської "Волги"

Водолій

Свою дружню енергію Водолій передає японській Mazda і німецькому Opel.

Риби

Під крило (чи під плавник?) найніжнішого знака потрапили німецька BMW, англійский Rolls-Royce і французський Renault.

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