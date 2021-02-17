Астропрогноз на березень: із 18 до 28 числа буде небезпечно

Нас чекає приємний, розслаблений, ніжний і романтичний місяць.

У березні планети перемістяться в знак Риби, що дозволить водно-повітряній гармонії прийти на зміну напруженим січню і лютому. Захочеться більше ніжності і любові, а громадські та політичні питання відійдуть на другий план. Про це на своєму каналі в YouTube розповіла астрологиня Василіса Володіна.

"З одного боку, ми, жінки, будемо більше спиратися на емоції у своїх рішеннях. Потрібно тільки пам'ятати, що в такі періоди часу ми мріємо про одне, а виходить у підсумку інше. Чоловіки, сильна половина людства, будуть більш логічні. Але й вони, на жаль, можуть потрапити під вплив "рибних" планет", – попередила астрологиня.

Проте в другій половині місяця обстановка зміниться. Емоції будуть бурхливими, і захочеться їх виплеснути назовні. З'явиться непереборне бажання демонструвати свої почуття і переживання оточенню. Тому під час деяких напружених моментів варто подумати і уникнути "шоу".

Найбільш напруженим періодом буде 18-28 березня, під час якого Меркурій із Риб сформує квадрат до Марса в Близнюках. Це означає виникнення проблем через лінь або недбальство, плутанину.

"Це час, який загрожує не тільки конфліктними ситуаціями або прикрими непорозуміннями, але може бути і травмонебезпечним", – зазначила Володіна.

Вона рекомендувала водіям і любителям гострого слівця бути з 18 до 28 березня максимально обережними. Адже молодецтво в цей період може не зійти з рук.

"Якщо у вас у березні відбуваються раптові, важливі, дивовижні події. Те, чого ви раніше не очікували і не планували, вони якось пов'язані з тим, що вже сталося з вами у 2020 році наприкінці весни або в листопаді. А якщо важливі події схожі більше на дивні, ніж на несподівані, якщо ви потрапили в ситуацію невизначеності, зависли, не можете ухвалити значущі для себе рішення, згадуйте про те, що було наприкінці літа 2020 року", – порекомендувала астрологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: