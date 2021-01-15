Астрономи виявили таємниче світіння у Всесвіті

Астрономи Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа виявили у Всесвіті таємниче тьмяне світло невідомого походження.

Про це йдеться в статті дослідників, опублікованій у журналі Astrophysical Journal. Учені також розповіли, наскільки темно в космосі.

Для фіксації світіння вони використовували можливості автоматичної міжпланетної станції New Horizons. Наразі вона перебуває в Поясі Койпера, далеко від Сонця, тож його світло не могло перешкодити чистоті експерименту.

Раніше за рівнем світіння вчені намагалися визначити кількість галактик у Всесвіті. Для цього проаналізували зображення Hubble Deep Field, отримане космічним телескопом Hubble в 1995 році. На знімку було зафіксовано невелику ділянку у сузір'ї Великої Ведмедиці, в якій нарахували майже три тисячі галактик.

Тоді дослідники прорахували, скільки галактик може бути надто тьмяними для того, щоб їх не побачив телескоп. Теоретична модель показала, що такими є 90% – приблизно два трильйони. Саме вони формують фонове світіння космосу, вважають вчені.

Пізніше дослідники заявили, що, за уточненими даними, до так званих тьмяних галактик можна зачислити лише кілька сотень мільярдів подібних об'єктів.

Вчені скорегували результати дослідження, щоб позбутися світлового забруднення від світіння зірок і міжзоряного пилу, і з'ясували, що яскравість світла, що залишилося, можна порівняти з тим, що створило б темної ночі на стінах кімнати з відкритими шторами світло відкритого холодильника, розташованого в іншому будинку на відстані понад кілометр.

На думку астрономів, джерелом фонового світіння у Всесвіті можуть бути також карликові галактики, галактичні гало та міжгалактичні зірки.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вчені зі США та Канади заявили, що змогли виявити ознаки постійного гравітаційного випромінювання, що проходить через Всесвіт і спотворює тканину простору-часу.

Вони отримали Нобелівську премію з фізики за перше в історії пряме виявлення гравітаційних хвиль, які утворилися під час злиття двох чорних дір на відстані в 1,3 млрд світлових років від Землі.