У лютому почнеться нова ера в історії України та всього світу: астрологиня дала прогноз

Лютий буде багатий на напружені аспекти. У цьому місяці сильні особистості будуть домінувати, а слабкі – опиняться в складних умовах.

Енергія місяця буде вузькоскерованою – більшість планет буде рухатися у знаку Водолій.

Тому, щоб жити і досягати результатів, доведеться шукати натхнення і заручитися підтримкою інших людей. Усі планети і фіктивні точки в лютому – зосереджені в зоні трансформації, яка містить у собі знаки – Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла українська астрологиня Марина Скаді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Завданням цієї зони є підготовка і здійснення процесу переходу енергії на новий рівень. Можна сказати, що почнеться нова ера в історії не тільки України, а й усього світу. Зона трансформації описує завершення процесів, заключну стадію, відмінною рисою тут є здатність змінюватися, знаходити нові перспективи та напрями подальшого розвитку та зростання", – зазначила вона.

За її словами, астрологічна погода в лютому буде особливо напруженою. Небесні світила змусять боротися, але це сформує особистість сильну, часом жорстку. Але, в будь-якому разі, зі стрижнем всередині, суворою внутрішньою системою. Слабка людина може не пройти такі випробування і в підсумку потрапить у жорсткі межі, опиниться у важких умовах.

"Хто не хоче діяти, брати відповідальність, працювати – буде пригнічений обставинами ззовні. Взаємодія планет в лютому – напружена, це проявляється через несприятливі зовнішні обставини і перешкоди, які підштовхують до дії і необхідності щось змінювати у своєму житті. Обставини лютого вимагають активності й усвідомлення шляхів, що ведуть до подолання труднощів і перешкод", – додала Скаді.

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