Астропрогноз на квітень: буде актуальними теми фінансів і відносин

Квітень обіцяє бути повним різних подій. На початку місяця будемо займатися відносинами, потім – фінансами, а після – здолає лінь.

З 1 і по 12 квітня нас закрутить тема відносин, буде пекуче бажання зануритися в пучину пристрастей. З 9 по 12 квітня відносини позбудуться легкості і будуть причиною переживань і думок. Можливі ревнощі на порожньому місці, попередила в Facebook астрологиня Наталя Анісімова.

12 квітня настане молодик, яке вирішить долю наступних двох-трьох тижнів. Він обіцяє занурення в фінансові питання, теми боргів, позик, кредитів. Також очікується зачистка ряду сфер життя. Відносини – одні з перших на черзі. І особисті, і в колективі.

До середини квітня ми будемо неуважними, стане складно вибрати місце докладання зусиль.

"Дії будуть розмиті, позбавлені ясності, лінь може нас перемогти. А боротися з лінню буде теж лінь. Така ось засада", – зазначила астролог.

З 15 по 18 квітня – час протистоянь на словах, можлива підвищена уїдливість. Краще не нариватися, якщо немає бажання вислухати про себе правду-матку.

З 20 по 27 квітня вся наша увага зосередиться на накопиченому, грошах і інших цінностях. Може бути якась нестабільність в цьому плані. З'являться раптові історії, пов'язані із заощадженнями і звичним комфортом. Треба буде економити, зберігати. При цьому виникне страх втратити.

В останні дні квітня з'явиться некоректна інформація щодо фінансів, важливо бути напоготові.

Як повідомляв OBOZREVATEL: