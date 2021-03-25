26 березня Венера вступає в новий цикл: як стати щасливим в любові і фінансах
26 березня у Венери почнеться новий цикл щодо Сонця. Щоб до 9 січня 2022 року супроводжувала удача в любові і грошах, потрібно правильно зустріти нововенер'я.
У цей день можна закласти головні тенденції, які вплинуть на відносини, почуття, зовнішність і матеріальне становище. Як провести його з користю, розповіла в своєму Instagram астролог Наталя Анісімова.
Нововенер'я потрібно провести в любові, гармонії, красі і обов'язково побалувати себе. У момент початку нового цикла Венери (08:55 за київським часом) можна прописати свій ідеальний сценарій про фінанси і відносини, обов'язково з емоційними переживаннями.
У фінансовому плані важливими будуть великий досвід і професіоналізм. Очікується зростання підприємництва. Потрібно стати менш пасивними і більш активними.
Головні секрети стабільності у відносинах і фінансах на найближчі дев'ять місяців:
не чекайте, а дійте;
не витайте у хмарах, а конкретно домовляйтеся про статус;
започатковуйте правила в партнерстві і грошах;
не женіться за статусом партнера.
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