26 березня Венера вступає в новий цикл: як стати щасливим в любові і фінансах

26 березня у Венери почнеться новий цикл щодо Сонця. Щоб до 9 січня 2022 року супроводжувала удача в любові і грошах, потрібно правильно зустріти нововенер'я.

У цей день можна закласти головні тенденції, які вплинуть на відносини, почуття, зовнішність і матеріальне становище. Як провести його з користю, розповіла в своєму Instagram астролог Наталя Анісімова.

Нововенер'я потрібно провести в любові, гармонії, красі і обов'язково побалувати себе. У момент початку нового цикла Венери (08:55 за київським часом) можна прописати свій ідеальний сценарій про фінанси і відносини, обов'язково з емоційними переживаннями.

У фінансовому плані важливими будуть великий досвід і професіоналізм. Очікується зростання підприємництва. Потрібно стати менш пасивними і більш активними.

Головні секрети стабільності у відносинах і фінансах на найближчі дев'ять місяців:

не чекайте, а дійте;

не витайте у хмарах, а конкретно домовляйтеся про статус;

започатковуйте правила в партнерстві і грошах;

не женіться за статусом партнера.

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