Чотири знаки зодіаку, яким серйозно не пощастить у квітні

У квітні особливої удачливістю не відрізнятимуться Близнюки, Козероги, Скорпіони і Риби.

Чого варто остерігатися, в своєму ексклюзивному гороскопі для OBOZREVATEL розповів ясновидець і астролог, двічі переможець проєкту "Битва екстрасенсів" Хаял Алекперов.

Близнюки

У цей період Близнюкам варто уникати екстремальних видів спорту і надмірних фізичних навантажень. Є велика ймовірність невдалого збігу обставин і, як наслідок, травм. Зате в особистій сфері зірки обіцяють одиноким серцям перспективні знайомства.

Вдалі дні: 6, 8, 24

Несприятливі дні: 11, 17

Козеріг

У квітні Козерогам не варто планувати серйозних покупок і вагомих капіталовкладень. Є велика ймовірність, що ваші витрати будуть невиправданими. В середині місяця зірки обіцяють непередбачені доходи. Але розпоряджатися отриманими коштами краще економно. Бо фінансова ситуація в цей період може бути досить непередбачуваною.

Вдалі дні: 8, 14, 30

Несприятливі дні: 13, 19

Скорпіон

У цьому місяці зірки радять Скорпіонам уникати тих справ, де є хоч найменший натяк на авантюру. Зараз є велика ймовірність, що ризик не тільки не виправдається, але й принесе значні збитки. Тож варто бути максимально обережними.

Вдалі дні: 3, 15, 19

Несприятливі дні: 16, 22

Риби

У квітні зірки радять Рибам бути гранично уважними і не втрачати пильність ні на секунду. Особливо, якщо йдеться про нудні й рутинні справи. Саме в них представники знаку ризикують зіткнутися з невдачею. А тому намагайтеся завжди мати запасний план дій.

Вдалі дні: 15, 17, 20

Несприятливі дні: 12, 22

Більше гороскопів від Хаяла Алекперова на сайті.

Як повідомляв OBOZREVATEL: