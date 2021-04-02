Чотири знаки зодіаку, яким серйозно не пощастить у квітні
У квітні особливої удачливістю не відрізнятимуться Близнюки, Козероги, Скорпіони і Риби.
Чого варто остерігатися, в своєму ексклюзивному гороскопі для OBOZREVATEL розповів ясновидець і астролог, двічі переможець проєкту "Битва екстрасенсів" Хаял Алекперов.
Близнюки
У цей період Близнюкам варто уникати екстремальних видів спорту і надмірних фізичних навантажень. Є велика ймовірність невдалого збігу обставин і, як наслідок, травм. Зате в особистій сфері зірки обіцяють одиноким серцям перспективні знайомства.
Вдалі дні: 6, 8, 24
Несприятливі дні: 11, 17
Козеріг
У квітні Козерогам не варто планувати серйозних покупок і вагомих капіталовкладень. Є велика ймовірність, що ваші витрати будуть невиправданими. В середині місяця зірки обіцяють непередбачені доходи. Але розпоряджатися отриманими коштами краще економно. Бо фінансова ситуація в цей період може бути досить непередбачуваною.
Вдалі дні: 8, 14, 30
Несприятливі дні: 13, 19
Скорпіон
У цьому місяці зірки радять Скорпіонам уникати тих справ, де є хоч найменший натяк на авантюру. Зараз є велика ймовірність, що ризик не тільки не виправдається, але й принесе значні збитки. Тож варто бути максимально обережними.
Вдалі дні: 3, 15, 19
Несприятливі дні: 16, 22
Риби
У квітні зірки радять Рибам бути гранично уважними і не втрачати пильність ні на секунду. Особливо, якщо йдеться про нудні й рутинні справи. Саме в них представники знаку ризикують зіткнутися з невдачею. А тому намагайтеся завжди мати запасний план дій.
Вдалі дні: 15, 17, 20
Несприятливі дні: 12, 22
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