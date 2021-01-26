Найнебезпечніші дні лютого: астрологиня назвала дати

Протягом останнього місяця зими свій вагомий вплив матиме ретроградний Меркурій. Тому лише з 21 лютого можна починати важливі справи.

У лютому випробувань зазнають як особисті, так і професійні риси людей. Стосунки можуть зруйнуватися, якщо не проявити стриманість. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла українська астрологиня Марина Скаді.

1 лютого – день несподіванок, особливо у сфері взаємин. Може виникнути "кохання з першого погляду", але для сімейних стосунків – не найкращий період. Почуття будуть сильними, здатними вразити душу і перевернути життя.

6 лютого – критичний день у любовних стосунках. Почуття раптово можуть охолонути, турбуватиме фінансове становище, хотітиметься усамітнення. Можливе відновлення давніх зв'язків – дружніх і романтичних.

7 лютого будуть складності й проблеми, які зрештою виявляться сприятливими.

8 лютого. День виявиться влалим для відновлення давніх взаємин, будь-яких робіт, які не були закінчені раніше.

10 лютого під час спілкування з іншими варто постаратися зібрати всю свою стриманість. Будьте обережні під час управління транспортом і роботи з гострими предметами, технікою. День несприятливий для проведення хірургічних операцій.

11 лютого настрій буде піднесений і схвильований. Сприятливий день.

13 лютого – багато людей цього дня будуть дуже тонко сприймати навколишній світ. Легко встановлять різноманітні контакти й заведуть цікаві знайомства.

14 лютого – сприятливий день для спілкування, посередницької діяльності, торгівлі, підписання договорів, налагодження різних справ. Багатьом знадобиться розширити кругозір, втамувати свою допитливість.

15-16 лютого деякі люди можуть опинитися в ситуаціях, які порушують і гальмують будь-яку трудову діяльність, а також будь-які ділові процеси. Дні затримок і перешкод.

18 лютого з'являться різні варіанти і можливості для розв'язання проблем у всіх сферах життя.

19 лютого може проявитися сильна дратівливість і невміння впоратися із собою. Це підштовхне багатьох людей на створення труднощів у сімейних взаєминах, спілкуванні. Не ігноруйте планів та ідей партнера.

21 лютого настане період директного руху Меркурія. З цього дня буде легше розкрити свій потенціал у спілкуванні й самовираженні, досягти успіху на роботі та в особистих взаєминах.

24-26 лютого будуть вдалими днями для починань, багато хто отримає відповіді, які шукав уже давно. Настануть зміни на краще.

25 лютого буде сильною інтуїція, з'явиться бажання дарувати й отримувати любов. День може принести неординарні події. Положення зірок і планет буде підштовхувати до досліджень, пошуку оригінальних рішень, впровадження унікальних технологій і методів.

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