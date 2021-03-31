Астрологиня назвала найбільш невдалі дні квітня

Тетяна Нечет Суспільство 15:15, 31.03.2021 Оновлено: 15:22, 31.03.2021

У періоди Місяця без курсу не варто починати нові справи й підписувати угоди.

Всього таких протягом квітня буде 14. Що саме не потрібно робити в дні Місяця без курсу, написала в Instagram астрологиня Юлія Погорельченко.

"Період холостого Місяця в астрології можна порівнювати з періодом ретро-Меркурія. Так, не все настільки глобально й тривало, але все ж", – зазначила вона.

Що не можна робити в ці дні:

  • починати нові справи;

  • проходити медичні обстеження, здавати аналізи, призначати операції;

  • укладати договори й підписувати угоди;

  • призначати зустрічі, результат яких вам важливий;

  • оформлювати документи, подавати клопотання, звертатися в державні структури.

Такі дні непродуктивного Місяця найкраще підходять для прогулянок, відпочинку, занять повсякденними рутинними справами.

Невдалі дні в квітні

  • 1 квітня 3:29 – 8:59

  • 3 квітня 8:23 – 11:13

  • 5 квітня 10:05 – 16:04

  • 7 квітня 13:05 – 23:30

  • 10 квітня 2:48 – 9:11

  • 12 квітня 15:06 – 20:44

  • 15 квітня 3:00 – 9:35

  • 17 квітня 18:03 – 22:25

  • 20 квітня 3:03 – 9:11

  • 22 квітня 15:05 – 16:08

  • 24 квітня 13:50 – 19:06

  • 26 квітня 15:40 – 19:18

  • 28 квітня 15:31 – 18:42

  • 30 квітня 16:26 – 19:16

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