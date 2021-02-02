Астрологиня назвала найнебезпечніші дні лютого

Крім ретроградного Меркурія, негативно на деякі події і стан людей буде впливати і Венера.

В окремі дні лютого ця планета перебуватиме в протистоянні з іншими, створюючи несприятливий фон. У такі періоди варто відкласти великі покупки, особливо нерухомості або автомобіля. Про це на своїй сторінці в Facebook попередила астрологиня Марина Скаді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

7 лютого у взаєминах може трапитися несподіваний поворот або раптовий конфлікт.

11 лютого будуть посилюватися негативні прояви, пов'язані зі сферою фінансів. Але з'єднання Венери і Юпітера, планет малого і великого щастя, трохи згладить негативний фон. Незважаючи на це, почуття міри цього дня може просто бути відсутнім, про що згодом можна пошкодувати.

13 лютого можуть потривожити минулі події, а якщо була неякісно виконана робота або проєкт – готуйтеся до неприємностей у професійній діяльності. Цього дня будь-які взаємини ускладняться, активізуються кармічні теми.

17 і 18 лютого вірогідні соціальні хвилювання і колективні, гучні конфлікти в політичній і економічній сферах.

19 і 20 лютого – небезпечні дні для взаємин. Деяка внутрішня скутість, сором'язливість, невпевненість у собі створять зовнішній несприятливий фон протягом цих двох днів. Загостряться старі проблеми, можуть нагадати про себе минулі неприємні події.

Як повідомляв OBOZREVATEL :