У мережі показали кумедні 'обличчя' неживих предметів. Фото

Користувачі мережі поділилися знімками неживих предметів, які ніби мають обличчя, і здається, що деякі з них посміхаються або ж навпаки засмучені.

Зазначається, що, дивлячись на ці кадри, може з'явиться веселе відчуття, що за вами спостерігають. Відповідні фото опублікувало видання Daily Mail (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як стало відомо, є таке визначення як парейдолія – це різновид зорових ілюзій, що виникають як у осіб з психічним розладом, так і у здорових. Полягає у формуванні ілюзорних образів, в якості основи яких виступають деталі реального об'єкта.

Схильність людини виявляти знайомі образи широко використовується в образотворчому мистецтві або на різних неживих предметах. Наприклад, на знімках нижче можна побачити, як сонне масло лежить у коробці, тільки спечений хліб нібито посміхається покупцям, машина, покрита снігом, засумувала, а квітка в горщику "стежить" за людьми, що проходять повз вікна будинку.

Нагадаємо, раніше в мережі показали оптичну ілюзію з кулею, яка спантеличила користувачів. Справа в тому, що на опублікованому відео через ракурс складається враження, що всередині кулі знаходиться глибока воронка.

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