Собака прославився в мережі завдяки довгим віям. Фото
20-річна Хлоя Шоу стала власницею породистого щеняти, який із першого погляду підкорив її віями надзвичайно великого розміру.
Дівчина розповіла, що ця особливість сподобалася не тільки їй одній, а й оточенню. Під час прогулянок люди зупиняються, щоб познайомитися і пограти із псом Волтом. Про це пише видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Він дуже грайливий та симпатичний пес, який любить увагу. Зокрема від незнайомців, адже вони завжди знаходять кілька хвилин для нього. Але деякі люди думають, що вії несправжні, тому що видається, ніби вони наклеєні", – пояснила Хлоя.
Мешканка міста Ромфорд працює професійним грумером, тому витрачає чимало часу на ретельний догляд за своїм улюбленцем. Наприклад, вона щоденно розчісує собаку і кожні чотири тижні робить йому стрижки.
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