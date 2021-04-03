Реакція собаки на дієту підкорила користувачів. Відео

Пес на ім'я Тобі з нетерпінням чекав, коли господар наповнить миску смачним кормом, однак цього не сталося. І реакція улюбленця стала вірусною в інтернеті.

У короткому ролику можна побачити, як замість ситної порції їжі, собака отримує кілька шматочків і сильно засмучується. Настрій Тобі моментально змінюється: він видає сумний звук і дивиться на свою миску. Про це пише видання Mirror (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Веселе відео подивилося майже 36 мільйонів людей, а також користувачі залишили тисячі коментарів. Хоч юзери і розуміють, що це невинний жарт, вони пишуть, щоб господар дав своєму улюбленцю велику порцію корму:

"Він такий милий! Наступного разу ти повинен дати йому набагато більше", "Дай йому ще трохи", "Який сумний крик", "Він такого не заслуговує...", "Його погляд просто розбив мені серце".

Скріншот відео.

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