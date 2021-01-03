Зої Кравіц подала на розлучення через 18 місяців шлюбу

Відома 32-річна американська акторка Зої Кравіц розлучається з чоловіком Карлом Глусманом. Зірка подала на розлучення через 18 місяців шлюбу.

Як повідомляє видання New York Post, акторка подала документи на розлучення ще 23 грудня 2020 року. Представники знаменитості також підтвердили новину про розірвання шлюбу. Причину розлучення Кравіц і Глусмана поки що не називають.

Варто відзначити, що ще влітку 2020 року Кравіц опублікувала на своїй сторінці в Instagram чуттєве чорно-біле фото з весілля, де вона зображена в обнімку з чоловіком. У свою чергу в фотоблозі Глусман також опублікував знімок з дружиною і натякнув на те, що в їх стосунках не все гладко. Пізніше він видалив цей пост.

"Один рік. Він був не таким, як ми чекали, але я відчуваю, що якщо ми впоралися з ним, то зможемо впоратися з чим завгодно ..." – підписав знімок Глусман.

Зої Кравіц та Карл Глусман весілля. Instagram Зої Кравіц

До слова, Кравіц і Глусман почали зустрічатися в жовтні 2016 року. Через три роки зіркова пара одружилася: вони відгуляли весілля в будинку батька Ленні Кравіца в Парижі.

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