Знайома Кароль розповіла, як знімала зі співачкою квартиру і якою вона була сусідкою. Відео

Українська хореографиня, зірка "Танців з зірками" Яна Заєць зізналася, що в студентські роки знімала квартиру з Тіною Кароль. Вона зазначила, що співачка завжди була дуже працьовитою.

Такими подробицями Заєць поділилася в третьому епізоді шоу пародій "Ліпсінк батл", куди прийшла підтримати свого друга Іраклі Макацарію. Танцівниця додала, що Тіна постійно писала музику і мало спала (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я пам'ятаю, як о третій годині ночі будила, казала: "Послухай, будь ласка, я написала". Це Тіна писала пісні. Вона спала по дві-три години. Це людина, яка жила і хотіла стати артисткою. Я тільки хочу сказати, що зараз мало артистів, які ось так працюють, як працювала Тіна Кароль", – заявила Заєць.

Яна Заєць згадала, як знімала квартиру з Тіною Кароль скриншот з відео

Зі свого боку Тіна згадала, якою сусідкою була Заєць. Зокрема Кароль добре пам'ятає, що у Яни завжди був "чудовий прес".

Заєць розповіла, якою Кароль була сусідкою скриншот з відео

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