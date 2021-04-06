Зірки з "Гри престолів" і "Хід королеви" знялися в рекламі Swarovski в Києві

У рекламній кампанії всесвітньо відомого бренду Swarovski з'явилися Гвендолін Крісті з "Ігри Престолів" і Айлу Джонсон з серіалу "Хід королеви". Зйомки проходили в Києві і тривали чотири дні.

Були як готові локації, так і на спеціально побудовані, пише видання Vogue (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Крім того, в ролику можна побачити київські Позняки.

Також в рекламній компанії взяла участь британська модель Адво Абоа. За сценарієм вона опиняється в загадковій WonderLab, де і створюються ті самі кристали Swarovski.

Режисером цієї роботи став Теренс Ніл, який працював з такими компаніями як Adidas і Die Antwood. Оператором був Даррен Лью. У його портфоліо теж чимало значних робіт: кліпи для Бейонсе, а також фільм "Ірландець".

Адво Абоа знялася в рекламній кампанії Swarovski. instagram.com/swarovski

Айлу Джонсон знялася в рекламній кампанії Swarovski. instagram.com/swarovski

Гвендолін Крісті знялася в рекламній кампанії Swarovski. instagram.com/swarovski

Як повідомляв OBOZREVATEL, світова зірка Дуа Ліпа зняла кліп в Києві. Композиція називається We're Good. Сцени з артисткою були відзняті в США, тому до Києва вона не приїжджала. Але всі інші кадри знімали в столиці. Українська продакшн-компанія Shelter film спеціально створила для зйомок необхідні декорації – басейни і ресторан. Саме ці локації можна побачити в більшій частині ролика.