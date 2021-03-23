П'ять зірок, які стали жертвами домашнього насильства

Тисячі жінок у всьому світі щодня стають жертвами фізичного знущання. Тема насильства за останній рік стала ще актуальнішою в усьому світі.

Багато знаменитостей привертають увагу громадськості до цієї проблеми і діляться своїм трагічним досвідом. OBOZREVATEL зібрав моторошні історії селебриті, які роками потерпали від рук кривдників.

Крістіна Агілера страждала від насильства з боку батька і бойфренда. Associated Press

Крістіна Агілера ніколи не приховувала, що батько Фаусто Агілера неодноразово бив її з матір'ю. "Я спостерігала, як моя мама стояла перед вибором – скоритися або страждати", – згадує зірка в своєму інтерв’ю Paper Magazine і додає, що вже тоді вирішила нікому не дозволяти так із собою поводитися.

Проте 2010 року стало відомо, що на артистку підняв руку її чоловік Джордан Братман під час сімейного скандалу. До лікарні зірку привезли побитою, після чого вона відразу ж подала на розлучення.

Голлівудська акторка Памела Андерсон неодноразово була жертвою насильства. Associated Press

Батько Памели Андерсон був алкоголіком, а мама працювала на двох роботах. За донькою дивилася няня, яка домагалась дівчинки, коли тій було всього 6 років. У 12 Андерсон зґвалтував 25-річний приятель брата. У 15 Памела пережила групове зґвалтування – з неї поглумилися шестеро хлопців, які були її однокласниками.

Перший чоловік акторки Томмі Лі піднімав руку на дружину, за що відсидів пів року у в'язниці. З іншим чоловіком, Кідом Роком, стосунки теж були бурхливими, не один раз доходило до бійок. А свого ексбойфренда Аділя Рамі Памела звинуватила в жорстокому фізичному насильстві. "Одного разу він так сильно стиснув мені руки, що кістки аж тріснули. Мені знадобилося шість місяців, щоб піти до лікаря. Я сказала, що в мене артрит, тому що не могла зізнатися у побитті", – пояснила Андерсон у своєму блозі.

Маленьку Тері Гетчер ґвалтував дядько. Associated Press

Зірку "Відчайдушних домогосподарок" Тері Гетчер із п'яти до восьми років ґвалтував рідний дядько. Майбутня акторка нікому не розповідала про це. Правда відкрилася 2002 року, коли чотирнадцятирічна сусідка Тері вчинила самогубство після зґвалтування цим же чоловіком. Щоб злочинцю не вдалося уникнути покарання, Гетчер розповіла про трагедію публічно. Сьогодні зірка активно підтримує жертв сексуального насильства.

Неповнолітню Опру Вінфрі неодноразово ґвалтували. East News

Дитячі роки Опри Вінфрі були справжнім кошмаром. У дев'ять років її вперше зґвалтував брат, а наступні чотири роки життя вона неодноразово страждала від сексуального насильства з боку кузена, дядька і друга сім'ї. У 13 дівчинка завагітніла, а мати Опри відправила її жити в інше місто, до батька, під час пологів дитина померла. Через багато часу по тому в одному з випусків "Шоу Опри Вінфрі" жінка розповіла про своє дитинство. Історія справила величезний вплив на всіх, хто пройшов через насильство.

Джоні Депп бив свою кохану Ембер Герд. Associated Press

У 2016 році ЗМІ говорили про те, що Джонні Депп б’є свою кохану Ембер Герд. Також зірка показала світлини, на яких вона з синцями на обличчі. Проте сам Депп заперечує цю інформацію.

Синці від побоїв Ембер Герд опублікувала в Instagram. Instagram/amberheard

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