Зірка "Кривого дзеркала" схуд на 50 кг і зробив пластику. Фото

Зірка гумористичного проєкту "Криве дзеркало" Олександр Морозов зважився на пластичну операцію і зробив абдомінопластику – підтяжку живота після того, як він схуд більш ніж на 50 кілограмів.

На своїй сторінці в Instagram Морозов опублікував фото, який зараз має вигляд після пластичної операції. На фотографії артист позував у спеціальному чорному бандажі в медичному кабінеті. Судячи зі знімку, видно, що Олександр не зупиняється на схудненні, до того ж він змінив імідж: відпустив бороду, проколов вуха й позбувся довгого волосся.

"Прибрали купу зайвої шкіри, обвислої. На цілий рюкзак для риболовлі. Але не віддали", – пожартував під знімками гуморист.

Артист позував у спеціальному чорному бандажі в медичному кабінеті. Instagram Олександра Морозова

Морозов опублікував фото, який зараз має вигляд після пластичної операції. Instagram Олександра Морозова

У коментарях користувачі мережі похвалили коміка за відважний крок і залишили безліч компліментів щодо його зовнішнього вигляду.

"Сказати, що ви маєте чудовий вигляд, – нічого не сказати! Відмінно", "Ось це сила волі, браво", "Тебе як ніби відфотошопили", – зазначили шанувальники в Instagram.

Коментарі під знімками артиста. Instagram Олександра Морозова

Коментарі шанувальників у мережі. Instagram Олександра Морозова

Коротко про знаменитість: Олександр Морозов – російський артист естради, гуморист, клоун, телеведучий. Актор став відомим завдяки таким передачам як: "Сміхопанорама", "Криве дзеркало", "Петросян Шоу". Артист також знімався в кіножурналі "Єралаш".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Морозов уже робив операцію для того, щоб схуднути. За його словами, він ризикнув на такий крок заради збереження здоров'я.