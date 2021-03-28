Зірка "Кривого дзеркала" схуд на 50 кг і зробив пластику. Фото

Obozrevatel Люди 14:02, 28.03.2021 Оновлено: 14:08, 28.03.2021

Зірка гумористичного проєкту "Криве дзеркало" Олександр Морозов зважився на пластичну операцію і зробив абдомінопластику – підтяжку живота після того, як він схуд більш ніж на 50 кілограмів.

На своїй сторінці в Instagram Морозов опублікував фото, який зараз має вигляд після пластичної операції. На фотографії артист позував у спеціальному чорному бандажі в медичному кабінеті. Судячи зі знімку, видно, що Олександр не зупиняється на схудненні, до того ж він змінив імідж: відпустив бороду, проколов вуха й позбувся довгого волосся.

"Прибрали купу зайвої шкіри, обвислої. На цілий рюкзак для риболовлі. Але не віддали", – пожартував під знімками гуморист.

Артист позував у спеціальному чорному бандажі в медичному кабінеті.
Instagram Олександра Морозова
Морозов опублікував фото, який зараз має вигляд після пластичної операції.
Instagram Олександра Морозова

У коментарях користувачі мережі похвалили коміка за відважний крок і залишили безліч компліментів щодо його зовнішнього вигляду.

"Сказати, що ви маєте чудовий вигляд, – нічого не сказати! Відмінно", "Ось це сила волі, браво", "Тебе як ніби відфотошопили", – зазначили шанувальники в Instagram.

Коментарі під знімками артиста.
Instagram Олександра Морозова
Коментарі шанувальників у мережі.
Instagram Олександра Морозова

Коротко про знаменитість: Олександр Морозов – російський артист естради, гуморист, клоун, телеведучий. Актор став відомим завдяки таким передачам як: "Сміхопанорама", "Криве дзеркало", "Петросян Шоу". Артист також знімався в кіножурналі "Єралаш".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Морозов уже робив операцію для того, щоб схуднути. За його словами, він ризикнув на такий крок заради збереження здоров'я.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Резніков: доля росіян у Криму – видворення

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус: алгоритм дій

Перепис Людей, що залишилися в Росії

Суддя КСУ, якого звільнив Зеленський, отримав від держави величезну квартиру в центрі Києва: силовики готують справу

Зеленський закликав політиків припинити "масштабну і брудну" кампанію проти вакцинації