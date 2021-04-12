Жінка схудла на 40 кг і перестала впізнавати себе на старих фото

Мелісса Тімм, яка схудла на 40 кілограмів, зізналася, що після своєї трансформації перестала впізнавати себе на старих фотографіях. Вона додала, що багато тренувалася, тому результат не змусив себе чекати.

Мама двох дітей почала скидати вагу, коли познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Майклом. У якийсь момент вона відкрила шафу і побачила, що всі її речі сірі та безформні, в яких буде складно сподобатися протилежній статі. Про це пише видання News.com.au (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Все змінилося нібито в один момент. Я дуже багато займалася, бігала, плавала, не їла м'яса, і результат не змусив себе чекати", – пояснила детальніше жінка.

Коли ж мешканка Австралії випадково натрапила на свої старі знімки, то була приємно шокована.

"Я не могла зрозуміти, в чому справа. Це була абсолютно інша людина. Безумовно, я подорослішала, але мені здалося, що навіть риси обличчя були іншими", – сказала Мелісса.

Зараз щаслива дружина і мама активно веде блог у соціальних мережах, де ділиться своїм досвідом з іншими, а також надихає своїх підписників на кардинальні зміни.

Такий вигляд Мелісса Тімм мала до схуднення. news.com.au

Мелісса в процесі схуднення. news.com.au

Мелісса Тімм зображена на фото до і після схуднення. news.com.au

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жінка схудла на 47 кг і розкрила секрет своєї стрункості. Виявилося, що справа в правильному сніданку. У щоденному меню матері двох дітей є вівсяна каша, мексиканське тако з рисом і салатом, піта з яловичиною.