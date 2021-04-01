Зеленська отримала близько 1 млн гривень за роботу у "Кварталі 95"

Дружина президента України Олена Зеленська за рік роботи сценаристом у студії "Квартал 95" отримала заробітну плату в розмірі 952 900 гривень. Відповідно, на місяць перша леді заробляє близько 80 тисяч гривень.

Також стало відомо, що за надання "Кварталу 95" в оренду власності Зеленська отримала 2 443 027 гривень. Дані з'явилися в електронній декларації глави держави.

Нагадаємо, незважаючи на те, що Олена Зеленська стала першою леді України, вона продовжує співпрацювати зі студією "Квартал 95". За словами жінки, вона мало часу приділяє цій роботі, але все ж таки це "її друга сім'я".

Олена Зеленська за рік роботи сценаристом в студії "Квартал 95" отримала заробітну плату в розмірі 952 900 гривень Скриншот

За надання "Кварталу 95" в оренду власності Зеленська отримала 2 443 027 гривень Скриншот

Раніше Зеленська розповіла, що протягом майже 20 років вона занадто багато сил і енергії вкладала у "Квартал 95", щоб залишити їх.

Крім того, вона додала, що після обрання її чоловіка вона припинила роботу у "Вечірньому кварталі", але водночас існують і інші проєкти, але які саме – невідомо.

Студія "Квартал 95" – це українська компанія, що займається виробництвом аудіовізуального контенту та концертною діяльністю. Заснована у 2003 році на базі команди КВН "95-й квартал".

Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського, сценаристка студії "Квартал 95". Відомо, що вона писала тексти жартів та пісень для проєктів: "Вечірній квартал", "Вечірній Київ" та "Жіночий квартал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ показали, як Зеленська на елітній машині їздить по Києву, перевищуючи швидкість. Згідно з декларацією глави держави за 2019 рік, на ній зареєстрована куленепробивна машина марки Mercedes Benz S 500.