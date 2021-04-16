Зеленська для поїздки до Франції обрала елегантний костюм рожевого кольору. Фото

Перша леді України Олена Зеленська , яка вирушила разом з чоловіком до Франції з робочим візитом, продемонструвала стильний весняний образ. Вона приміряла костюм пудрового кольору, який складався з подовженої спідниці та піджака з поясом.

Відповідні кадри з'явилися на фан-сторінці Зеленської в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Дизайнерське вбрання було створений українським брендом Lake Studio. Засновниками марки та ідейними натхненниками є дизайнерки Анастасія Рябоконь і Олеся Кононова.

Перша леді доповнила діловий стиль акуратною підвіскою на шиї і човниками бежевого кольору на середньому каблуці. Також на ній була захисна маска білого кольору.

Президент України Володимир Зеленський і Президент Французької Республіки Еммануель Макрон зустрілися у форматі один на один в Єлисейському палаці. Також на заході була присутня і Бріжит Макрон, яка одягла сукню вище коліна від свого улюбленого бренду Louis Vuitton. Із взуття вона вибрала чорно-білі човники. Вартість вбрань із цієї колекції Louis Vuitton – близько 3,5 тисяч доларів.

Зеленська з чоловіком прилетіла до Франції. instagram.com/uafirstlady

Зеленська показала новий образ. instagram.com/uafirstlady

Зеленська і Макрон позували в дізайнерских вбраннях instagram.com/uafirstlady

Зеленська і Макрон продемонстрували елегантні образи. instagram.com/uafirstlady

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська продемонструвала стильний образ на зустрічі з президентом Туреччини. Вона вибрала вбрання чорного кольору: класичний піджак рівного крою, сукню міді з поясом на талії і туфлі-човники на невеликому каблуці.