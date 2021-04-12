Затримана за голу фотосесію в ОАЕ українка вийшла на зв'язок із рідними

Дівчина, яка була арештована поліцією за голу фотосесію в Дубаї, вийшла на зв'язок зі своєю сім'єю. Вона повідомила, що її та інших учасниць скандальної зйомки тримають у поганих умовах.

За словами українки, в приміщенні, де вони перебувають, немає навіть немає вікон. Інформація про це з'явилася на сторінці юридичної компанії "Міллер" у Facebook, яка представляє інтереси моделі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У джерелі йдеться, що з моменту затримання 3 квітня близькі вперше змогли поспілкуватися з українкою і дізнатися хоч щось про місце її перебування. Однак телефонна розмова тривала не більше ніж дві хвилини.

Також стало відомо, що інші моделі не мали можливості поговорити зі своїми родичами.

Одинадцять натурниць депортують з ОАЕ в понеділок, 12 квітня. Вони вирушать додому о 23:25 рейсом компанії SkyUp.

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