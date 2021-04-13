Затримана в Дубаї українка – про арешт: погрожували вбити і не годували

Одна з українських моделей, яких раніше затримали в ОАЕ за голу фотосесію на балконі, розповіла, що після арешту у всіх відібрали мобільні телефони, а спали дівчата на одному матраці, вислуховуючи від інших погрози.

Крім того, тепер багатьом з них необхідна допомога лікарів. Про це пише "ТСН".

За словами дівчини, вони не є ескортницями і за зйомки гроші не отримують – усі їздять на добровільній основі.

"Дівчаткам ж "по приколу" їздити безкоштовно, збирати собі портфоліо, тим паче в хорошій і дружній компанії. А я так взагалі – вперше у своєму житті зробила одну фотографію і не була голяка, а тільки в білизні. Мені 20 років, я не "ню-модель", перший і останній раз так фотографувалася (поки точно не хочу повторювати)", – розповіла модель.

Вона зазначила, що всі заарештовані українки почуваються жахливо, а деяким зовсім тепер необхідно звернутися в лікарню.

Дівчина повідомила, що найбільше її здивувало негативне ставлення до неї та її колег: за вісім днів нікому не дозволили зателефонувати батькам і сказати, що вони живі.

Як виявилося, 10 моделей полетіли з ОАЕ ще 3 квітня, а 14 залишилося, і з них – 12 пішли на зустріч до Ахмеда – "хорошого поліцейського".

"Ніколи не забуду, як нас обдурили, як ми довірилися людям. Нас просто заманили в пастку і все... Сказали, тільки поговорять з нами, ми після планували подивитися місто, а потім нас просто замкнули і навіть не дозволили зателефонувати консулу. Добре, що він сам приїхав через три дні. Поки він не приїхав – їхнє ставлення було до нас – як до вбивць", – підкреслила модель.

Дівчина розповіла, що ті ж фото на балконі робили 3 квітня, а правоохоронці прийшли до моделей вже 4 квітня вночі. За словами затриманої, у той момент вона спала і почула крик подруги про те, що їхнє фото "злили". Після цього вони одразу почали шукати квитки до Києва, але нічого не знайшли.

"І тут зателефонували з ресепшена і повідомили, що на нас чекає поліцейський. Ми думали, що нам капець. Ми спустилися і коп повідомив, що потрібно приїхати до відділення, щоб просто дати свідчення, і нас відпустять – ми повірили", – зізналася модель.

Потім дівчата приїхали в потрібний час, де їх повели до машини і відвезли до в'язниці. Тоді вони дали свідчення і після у них почали відбирати телефони, і ніхто не зміг повідомити рідним протягом восьми днів, що трапилося.

Українка зазначила, що з цього моменту всі злякалися і у них почалася істерика. Як вона розповіла, їх "шманали" і спочатку завели в кімнату, де був один матрац.

Крім того, дівчат не годували цілий день, а вночі принесли "несмачний рис з жахливою підливою і виявилося одна з найкращих страв після хліба, який дають о 4 ранку".

Після цього моделей посадили в камеру, де інші люди, за розповідями, "спали, їли, ходили в туалет і вмирали".

"Нам дуже пощастило, що затримана поділилася з нами одягом, а інші передали через два дні "жіночі штуки", тому що у всіх через стрес почалися жіночі дні, а два дні я не знаю, як вони обходилися, тому що навіть туалетного паперу не було. Далі дизентерія, ми по два дні спали на матрацах. Інші ув'язнені погрожували нас вбити", – додала українка.

Дівчина зазначила, що також їх лякали тим, що вони не скоро вийдуть з в'язниці. Вона підкреслила, що "це була просто 30-хвилинна фотосесія і не більше". Крім того, організатори заходу досі знаходяться під арештом, серед них – Віталій Гречин.

"Були і росіянки, але вони швидко "змилися", не дурепи. Те, що нас називають повіями і ескортницями – їхня справа. Звільнили нас теж не дуже приємно, тому що телефони віддали перепрошити і везли через зону депортацій", – поділилася модель.

Дівчина підсумувала, що родичі тільки підтримують, і раді, що всі повернулися. А в Дубай українки більше не хочуть їхати, оскільки дізналися "стільки темних сторін про тих людей від ув'язнених, що навіть огидно там перебувати".

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