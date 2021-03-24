Юрій Ткач розповів, як мама посватала його з майбутньою дружиною

Український комік, актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів, що зі своєю дружиною Вікторією він познайомився завдяки мамі. Це сталося на дні народженні батька знаменитості.

За словами гумориста, на першій зустрічі дівчина показалася йому дуже милою і культурною, тоді їй було 16 років. Про це Ткач повідомив в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мама каже: "Подивися, яка дівчинка". А я їй: "Ти серйозно? Їй 16, а мені 24. Ти на що мене кидаєш?" – поділився комік.

Після цього через п'ять років мама Ткача знову вирішила посватати сина і запросила Вікторію на святкування ювілею свого колективу. Тоді пара почала спілкуватися, а незабаром і одружилася.

Актор зазначив, що зараз він прислухається до думки мами, оскільки "вона поганого точно не порадить".

Юрій Ткач – український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками", "Ліга сміху" та "Ігри приколів".

У 2019 став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" і актором в шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, який на той час балотувався у президенти України.

У 2014 році Ткач зробив пропозицію своїй коханій Вікторії. Зараз у пари підростає дочка Ліза.

Як повідомляв OBOZREVATEL: