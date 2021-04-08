YouTube заблокував провокаційний кліп рекордсменки соцмережі TikTok

Популярний відеохостинг YouTube заблокував провокаційний кліп української співачки й рекордсменки соцмережі TikTok ULIANA ROYCE "Мои правила" за надмірну відвертість та сексуальність.

За сюжетом, артистка перевтілилася в дівчину-самурая, озброєну катаною, яка билася зі своїм alter ego – і все це було знято у незвичайній кіберпанківській естетиці. Такими подробицями ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба співачки (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

"ULIANA ROYCE – справжній прорив в нашому шоу-бізі, адже вона є першопрохідцем у жанрі k-pop в Україні. Її відео динамічне, провокаційне, стильне, але аж ніяк не вульгарне. Тому досі незрозуміло, якою логікою керувався ресурс", – заявляють представники ULIANA ROYCE.

YouTube заблокував кліп співачки ULIANA ROYCE "Мои правила" пресслужба

Кадр з провокаційного кліпу ULIANA ROYCE – "Мои правила" пресслужба

Кадр з провокаційного кліпу ULIANA ROYCE – "Мои правила" пресслужба

Зазначається, що кліп співачки на трек "Мои правила", який вона представила в кінці березня, вже відновили на YouTube. До речі, ще до офіційного релізу бекстейдж зі зйомок зібрав понад 8 млн переглядів в TikTok, що є абсолютним рекордом для України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський репер Моргенштерн випустив провокаційний кліп спільно з DJ Smash "Новая волна" і потрапив в скандал. За сюжетом, артист в образі католицького папи танцює в приміщенні, схожому на костел, після чого до нього приєднуються віряни.