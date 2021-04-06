Мадонна, Бейонсе, Шакіра та інші 20 років тому і зараз: як змінилися зірки

Легендарні знаменитості сьогодні звикли до гонорарів, премій і визнання публіки. Деякі зірки дебютували ще підлітками, а комусь не вдавалося підкорити сцену багато років.

OBOZREVATEL згадав зірок 2000-х і показав, який вигляд вони мають зараз. Здається, нещодавно всі купували щоденники з їх зображеннями, клеїли постери, записували тексти відомих пісень і чекали в черзі, щоб купити диск із новим альбомом.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес 20 років тому і зараз.

51-річна Дженніфер Лопес знімається у кіно, запалює сцену, виховує дітей і залишається такою самою красунею. Зірка займається спортом одну годину тричі на тиждень.

Нік Лаше

Нік Лаше 20 років тому і зараз.

Нік Лаше – американський попспівак, актор, режисер, телеведучий, учасник реаліті-шоу, який став відомий наприкінці 90-х завдяки своїй участі в музичному колективі "98 Degrees". З початку кар'єри шоумен змінив імідж.

Крістіна Агілера

Крістіна Агілера 20 років тому і зараз.

Крістіна Агілера вже понад 20 років на сцені. З того часу вона залишається всесвітньо відомою артисткою.

Мадонна

Мадонна 20 років тому і зараз.

Мадонна завжди вирізнялася епатажним стилем. 62-річна зірка розбурхує мережу, якщо не відвертими кліпами, то змінами у зовнішності.

Бейонсе

Бейонсе 20 років тому і зараз.

20 років тому Бейонсе була зовсім іншою – завзятою стрункою дівчинкою, солісткою групи "Destiny's Child". Тепер голлівудська зірка має солідний вигляд, спілкується з принцами, а на світські заходи приходить у королівських вбраннях.

Джастін Тімберлейк

Джастін Тімберлейк 20 років тому і зараз.

Джастін Тімберлейк – популярний американський попспівак, актор, композитор, продюсер і танцюрист. Він є володарем 4 премій "Еммі" і 9 премій "Греммі".

Брітні Спірс

Брітні Спірс 20 років тому і зараз.

Через роки Брітні Спірс залишилася вірною своєму стилю і вирішила не змінювати світлий колір волосся.

Шакіра

Шакіра 20 років тому і зараз.

Зі старту кар'єри Шакіри минуло 20 років, а співачка майже не змінилася і має таку саму бездоганну форму.

Ленні Кравіц

Ленні Кравіц 20 років тому і зараз.

Ідеальний прес Ленні Кравіца з'являється в кожному його кліпі. Сьогодні платівки співака популярні не менш ніж у 90-х, коли був розквіт музичної кар'єри.

Аарон Картер

Аарон Картер 20 років тому і зараз.

Аарон Картер розпочав свою кар'єру ще підлітком і на початку XXI століття був ідолом для американської аудиторії.

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