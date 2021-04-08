Як зараз виглядають актори культового серіалу "Твін Пікс". Фото 31 рік по тому

8 квітня 1990 року відбулася прем'єра серіалу "Твін Пікс" іменитого режисера Девіда Лінча.

Цей проєкт справедливо вважають найтаємничішим і наймістичнішим серіалом, оскільки історія про загадкове вбивство Лори Палмер у провінційному містечку змусила тремтіти мільйони глядачів по всьому світу. І хоча 2017 року вийшло продовження про роботу детектива в місті, культовими стали два сезони, які зняли в 90-х. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як змінилися зірки "Твін Пікса" за більш ніж 30 років.

Дейл Купер – Кайл Маклахлен, 62 роки

Маклахлен зіграв центральну роль у серіалі – спецагента Дейла Купера. Завдяки харизмі та яскравій зовнішності актор отримав величезну кількість фанаток по всьому світу. Через 31 рік після виходу серіалу Кайл Маклахлен має чарівний і свіжий вигляд, як і раніше. Відзначимо, що зірку "Твін Пікса" також можна побачити й у інших фільмах Лінча – наприклад, у "Синьому оксамиті" та "Дюні".

Який зараз вигляд має зірка серіалу "Твін Пікс" Кайл Маклахлен

Лора Палмер – Шеріл Лі, 53 роки

Акторка Шеріл Лі зіграла роль убитої школярки. Цікаво, що попри те, що серіал починається зі смерті цієї героїні, вона все одно встигла багато разів засвітитися упродовж сезонів. Так, Шеріл зіграла і свою двоюрідну сестру Меді Фергюсон, і саму себе у флешбеках. Після "Твін Пікса" актриса пішла грати на сцені театру. Одна з найзначніших її театральних ролей – у "Саломеї", де її партнером по сцені був сам Аль Пачіно.

Як змінилася зірка серіалу "Твін Пікс" Шеріл Лі

Донна Гейворд – Лара Флінн Бойл, 51 рік

Лара Флінн Бойл знаменита завдяки ролі кращої подруги Лори Палмер – Донни. Після серіалу акторка продовжила будувати кар'єру в кіно, проте з середини 2000-х перестала з'являтися на екрані. Річ у тому, що Лара захопилася пластичними операціями та алкоголем після хворобливого розриву із зіркою "Сяйва" Джеком Ніколсоном. Останнім часом актриса стала непублічною, тому рідко потрапляє під "дуло" камер папараці.

Як змінилася після пластичних операцій Лара Флінн Бойл

Одрі Хорн – Шерілін Фенн, 56 років

Шерілін Фенн стала секс-символом серіалу і взагалі 90-х завдяки блискучій акторській роботі коханої агента Купера. Відомо, що після серіалу вона зустрічалася з Джонні Деппом, але той був несерйозно налаштований, тому їхні стосунки швидко закінчилися. У Шерілін був один шлюб, від якого є син Майлз, зараз вона розлучена. Також Фенн – одна з небагатьох зірок "Твін Пікса", хто продовжує ділитися своїми фото в мережі, абсолютно не соромлячись віку.

Яка зараз зірка серіалу "Твін Пікс" Шерілін Фенн

Шеллі Джонсон – Медхен Амік, 50 років

Сексуальна офіціантка в закусочній у Норми Шеллі Джонсон отримала премію "Дайджест мильних опер" після того, як зіграла роль дружини тирана і таємної коханки Боббі – хлопця Лори Палмер. Після "Твін Пікса" Медхен Амік часто запрошували в кіно. Так, одна з найвідоміших ролей актриси – в підлітковому серіалі "Рівердейл". Зараз акторка одружена з музикантом Девідом Алексісом, в неї є двоє дітей.

Як змінилася за 31 рік зірка серіалу "Твін Пікс" Медхен Амік

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