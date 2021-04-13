Як Віктор Павлік виглядав 20 років тому: опубліковано фото

У мережі показали, як відомий український співак Віктор Павлик виглядав 20 років тому. Можна помітити, що артист за цей проміжок часу сильно змінився.

Відповідний знімок опублікували на сторінці в Instagram "Зірковий шлях" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Так, на першому кадрі виконавець позував з густою шевелюрою, в спортивній кофті і з лаковою шкірянкою на плечі. На другому знімку він зображений у класичному піджаку та білій сорочці. Змінився і його погляд: на архівному фото зірка позував із серйозним виразом обличчя, а на недавньому – з посмішкою.

Як Віктор Павлік змінився за 20 років. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Коротко про знаменитість:

Віктор Павлік – український співак, народний артист України. Він народився в 1965 році в Теребовлі. Співати під гітару почав ще в юному віці. Закінчив Київський національний університет культури і мистецтв. У 1997 році вийшов його перший сольний альбом "Шикидим", названий на честь однойменної відомої пісні турецького співака Таркана. Всього на рахунку музиканта близько 30 альбомів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як український актор Станіслав Боклан змінився за 30 років. Шанувальники артиста відзначили, що вік його тільки прикрасив.