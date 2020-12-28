Влад Яма показав архівне фото з кучерями і розповів про свою зачіску

Софія Ковнір Люди 09:12, 28.12.2020 Оновлено: 09:28, 28.12.2020

Український хореограф і суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма поділився із шанувальниками архівним знімком, на якому він з кучерями. Також знаменитість докладно розповів про свою зачіску в той період життя.

Відповідний пост Яма опублікував на своїй сторінці в Instagram. Він зазначив, багато хто думає, що він одразу народився лисим, але, як виявилося, танцюрист, як і всі, "заріс" (фото можна побачити нижче).

За словами хореографа, тоді він дуже любив ходити в перукарню і навіть часто засинав у кріслі від задоволення. Крім того, Яма добре справлявся із зачіскою для турнірів, а також допомагав і своїй партнерці.

Влад Яма з кучерями
Instagram Ями

Танцюрист розповів, що ближче до повноліття в нього була мрія відпустити "хвостик", оскільки це було модно. Але Яма не витримав і поголився на лисо. Після цього знаменитість більше не змагався на турнірах, тому що було не прийнято.

Нагадаємо, Влад Яма – це український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Також він є членом журі "Ліги Сміху".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Влад Яма показав рідкісний кадр із весілля. На знімку він у класичному бежевому костюмі зображує танець із дружиною Ліліаною, яка позує на фото у весільній сукні.

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