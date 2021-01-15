Віка з "НеАнгелів" завела нові стосунки і показала фото

Українська співачка, солістка поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха завела нові стосунки і показала шанувальникам фото з бойфрендом.

На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що дуже щаслива. Вона опублікувала знімок з чоловіком з робочої поїздки в Дубай (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Мені подобається, коли все відбувається саме так. Коли близька людина може бути поруч – підбадьорювати перед виступом, зробити гарячий чай і помасажувати плечі після концерту. Коли, прокинувшись, насамперед я бачу теплий погляд, і вже після – фантастичний огляд курорту з вікон свого номера", – написала Смеюха.

Співачка додала, що зараз як ніколи розуміє, що у стосунках набагато важливіше дивитися в одному напрямку, а не один на одного.

Вікторія Смеюха з новим бойфрендом. instagram.com/vikanablack

Скріншот. instagram.com/vikanablack

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська співачка, солістка поп-групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха поділилася з шанувальниками черговими пікантними фото.