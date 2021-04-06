Відбудеться фінал шоу "Маска": що очікувати від останнього випуску

У суботу, 10 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться грандіозний фінал популярного шоу "Маска". Троє найсильніших героїв битимуться за перемогу у проєкті і покажуть свої обличчя.

Романтичний Дракон, величне Сонце і мужній Носоріг – саме ці учасники завоювали право битися у фіналі. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі каналу "Україна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Кожен з них протягом трьох місяців вражав своїми талантами, показував неймовірні виступи та заплутував зіркових детективів і глядачів.

"Я переконаний, що в цю суботу всі українські глядачі будуть прикуті до екранів телевізорів, адже це фінал найпопулярнішого і непередбачуваного шоу "Маска" на каналі "Україна". Одинадцять тижнів безкомпромісної і жорстокої боротьби між нашими фантастичними масками і нарешті глядачі побачать розв'язку – гранд-фінал феєричного проєкту "Маска", – коментує ведучий Остапчук.

Романтичний Дракон на шоу Пресслужба ТРК "Україна"

Над вражаючими номерами працювали чотири топові українські режисери-постановники – Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман. За цей час вони створили 76 номерів.

Музичний продюсер проєкту Сергій Грачов разом з артистами підготував 76 хітів світового шоу-бізнесу. Ведучий Володимир Остапчук приміряв 10 образів з кінематографа, а у гранд-фіналі гіпершоу він здивує новим перевтіленням і продемонструє свої вокальні вміння.

На телеканалі "Україна" відбудеться грандіозний фінал популярного шоу "Маска" Пресслужба ТРК "Україна"

Спеціально для шоу дизайнери Леся Патока і Назар Дідик створили 22 героя. "Оживили" їх найяскравіші українські зірки. Так, під маскою кіберпанку Буйвола переховувався Олег Винник, який згодом приєднався до команди зіркових детективів і разом з Настею Каменських, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і DZIDZIO розгадував учасників.

У кожному ефірі глядачі знімали маску з одного героя. Так, українці дізналися, що в образі привітної Крапанки ховалася кінорежисерка Оксана Байрак, кокетливої Лисиці – хореографиня Олена Шоптенко, розкішної Пави – співачка Ірина Федишин, а запальної Кози – психологиня Наталя Холоденко.

У костюмі легендарного Лева виступав співак Олександр Пономарьов, звабливої Троянди – співачка і актриса Аліна Гросу, магічного Мольфара – телеведучий Павло Костіцин, веселого Буряка – музикант Дмитро Каднай, а епатажного Сома – продюсер Іраклі Макацарія.

За крок до фіналу розкрили особистості зворушливого Жабеня, яким був актор і гуморист Євген Сморигін, ефектної Бабки, в образі якої ховалася співачка Анастасія Приходько, і неймовірно милого Циклопа, в якому маскувалася співачка Michelle Andrade.

Троє найсильніших героїв битимуться за перемогу в проєкті і покажуть свої обличчя Пресслужба ТРК "Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Анастасія Приходько розповіла про свої відкриття у грандіозному шоу "Маска". Вона зізналася в тому, чи було їй складно експериментувати з голосом.