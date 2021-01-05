Вагітній Фроловій відмовили в допомозі у пологовому будинку через зараження COVID-19: подробиці скандалу

Вагітна українська телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно заразилася коронавірусом, розповіла про те, як в одній з державних лікарень їй відмовили в допомозі. За словами знаменитості, лікарка не захотіла її обстежити і призначати лікування.

Відповідний пост Фролова опублікувала на своїй сторінці в Facebook. Так, жінка зазначила, що в Україні "панують печерні правила".

Як розповіла ведуча, в одному з пологових будинків Києва вона сподівалася отримати якісне обслуговування, а в підсумку спочатку їй відмовили навіть надати телефон її лікаря.

"Хвора? Не ходіть до нас! Якщо щось ургентне – викликайте швидку, але тільки до нас не приїжджайте!" – так Фроловій відповіли в лікарні.

Вагітна ведуча Василіса Фролова 24 канал

Знаменитість також повідомила, що одного разу вона прийшла на прийом за записом у призначений час до свого лікаря. Але коли жінка вийшла з кабінету, то здивовано запитала: "А хіба ти не через годину? Тоді посидь, почекай тут, я поки покурю".

Крім того, Фролова додала, що коли захворіла коронавірусом, то відразу ж скасувала всі свої візити, але їй потрібна була консультація лікаря за результатами аналізів. Але ведуча три дні не могла додзвонитися до фахівця.

"Вкотре, коли я попросила мені передзвонити, я випадково почула голос лікаря. Вона, як завжди, відповіла: "Та не можу я з нею говорити, мене взагалі головний лікар викликає". Без зайвих церемоній мені відповіли: "Вона не хоче з вами розмовляти" і кинули трубку!" – підкреслила Фролова.

Зірка додала, що їй огидно відкрити все це, але вона хоче, щоб всі знали правду і те, як "держава про нас піклується".

Фроловій відмовили в допомозі Скриншот

Фролову не захотіли лікувати в державній лікарні Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василіса Фролова знялася оголеною. На одних кадрах ведуча прикрила груди руками, а на інших постала тільки з бенгальськими вогниками.