Український режисер Жолдак поставив знамениту оперу у Франції

Відомий український режисер Андрій Жолдак поставив знамениту історію про Синю Бороду в Ліонській опері (Франція). Для цього він разом із диригентом Тітусом Енгелем і драматургом Жожем Бану об'єднав інтерпретації опери Бартока та її джерела – казки Шарля Перро.

Знаменитості створили унікальний диптих, який став цікавою відповіддю на запитання про сучасну оперу. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Жолдака (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На думку інтенданта Ліонської опери Сержа Дорні, співтворчість таких майстрів украй актуальна, адже Жолдак показує твір без усяких застережень, завжди надаючи першоджерелу несподівану відверту обробку.

Відомий український режисер Андрій Жолдак поставив знамениту історію про Синю Бороду Пресслужба Андрія Жолдака

Робота постановки побудована за музичним принципом теми з варіаціями Пресслужба Андрія Жолдака

Як розповів український режисер, роботу постановки побудовано за музичним принципом теми з варіаціями, і "це дуже сміливе рішення інтерпретації опери Бартока".

"Саме такі постановки дають повною мірою уявлення про актуальну тему війни статей чи то у Франції, чи в Україні", – зазначив Жолдак.

Прем'єра опери відбудеться 26 березня Пресслужба Андрія Жолдака

Український режисер поставив оперу у Франції Пресслужба Андрія Жолдака

Прем'єра опери відбудеться 26 березня в межах фестивалю Ліонської опери, який цього року проходить із 22 по 26 березня і присвячений гендерним стосункам чоловіків та жінок, їхнім таємницям і пристрастям.

Сюжет вистави: Джудіт – четверта дружина Синьої Бороди, знаходить у своєму замку величезну темну кімнату, оточену сімома зачиненими дверима. Синя Борода нарешті дозволяє їй відкрити перші шість, але категорично забороняє відкривати сьому. Але героїня нехтує забороною, на своє нещастя...

Опера Андрія Жолдака у Франції Пресслужба Андрія Жолдака

Андрій Жолдак – український театральний режисер, заслужений діяч мистецтв України, кавалер українського ордена "За заслуги" III ступеня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська диригентка Оксана Линів стала головною диригенткою опери і філармонічного оркестру австрійського міста Грац, замінивши легендарного колегу Дірка Кафтана.