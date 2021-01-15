Українська реперка знову оскандалилась через пісню на вірш російського поета

Українська співачка Аліна Паш виконала пісню на відомий вірш російського поета Осипа Мандельштама "Серед лісів, сумних і занедбаних...". У мережі багато хто розкритикував її.

Початок вірша дівчина прочитала українською мовою, а потім в оригіналі. Відповідний ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі реперки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що композиція увійшла до альбому на честь 130-річчя Мандельштама.

У кліпі показано, як Паш їде в поїзді з чоловіком і проводить ритуал зі свічкою. Режисерка ролика – Олена Крамдада.

Кадр із кліпу "Серед лісів, сумних і занедбаних..." Скриншот

У мережі багато шанувальників розкритикували співачку і засипали її коментарями. За їхніми словами, вони не хочуть слухати пісні артистки російською мовою і вважають, що це ганьба.

"Захотіла відсіяти україномовну аудиторію, і воно виходить. До побачення", "Ганьба! Їдь у Московію", "Аліна Паш, не ріжуть очі перед дзеркалом 13000 убитих українців на російсько-українській війні? Ти може згадаєш їх на своєму виступі в Москві?", "А якби не було замовлення з Москви, з'явилася б ця робота?" – пишуть люди.

Аліну Паш розкритикували в мережі Скриншот

Аліну Паш засипали гнівними коментарями Скриншот

Аліна Паш оскандалилася новою піснею Скриншот

Аліна Паш отримала безліч злих коментарів Скриншот

Нагадаємо, Аліна Паш – українська співачка, реперка.

У 2012 році проходила кастинг до гурту "Real O", пізніше працювала з колективом "Гарячий шоколад", на бек-вокалі "СКАЙ" і співачки Ірини Білик.

У 2013-му працювала з кавер-гуртом "Чилаут", потім з DJ Natalie Lorient і "Elton Clapto".

Першою авторською піснею, яку написали для співачки, стала "Колискова", кліп на яку зняв Володимир Твердохліб.

У 2015 році Паш взяла участь у музичному талант-шоу "X-фактор", де посіла третє місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Паш записала кавер на російській мові на пісню Богдана Титомира "Делай как я". Це викликало хвилю критики в мережі.