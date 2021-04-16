Українки – про СІЗО в Дубаї: морили голодом і обзивали

Софія Ковнір Люди 09:34, 16.04.2021 Оновлено: 09:45, 16.04.2021

Українки Ірина та Діана, яких раніше затримали за голу фотосесію в Дубаї, розповіли, що в СІЗО ОАЕ їх морили голодом близько доби і тримали в кімнаті для особливо небезпечних злочинців.

Про це моделі повідомили в прямому ефірі, який провели на сторінці в Instagram. За словами дівчат, їх було 12, і вони перебували у в'язниці вісім днів без зв'язку і не уявляючи, коли поїдуть додому.

Українки заявили, що під час того, як їх не годували, поліцейські сміялися з них і кричали арабською "Шарота!". На думку Ірини та Діани, це означає "дівчата легкої поведінки".

Українки Ірина та Діана розповіли про в'язницю в Дубаї
Скриншот

Крім того, моделі поскаржилися на холод у камерах і крижану воду в душі. За словами дівчат, на їхніх очах померла вагітна жінка і їй не допомогли.

Ірина та Діана розповіли, що спочатку поліція попросила їх дати свідчення, а потім пообіцяла відпустити, але зрештою їх відправили в маленьку кімнату з одним матрацом, де 12 дівчат пробули добу.

Потім вони опинилися у "Black room", яка призначена для особливо небезпечних злочинців. Саме там вони були весь тиждень.

Гола фотосесія дівчат у Дубаї
Організатор голої фотосесії в Дубаї Віталій Гречин

Нагадаємо, літак із Дубая з українськими натурницями, яких депортували з країни, прибув у ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у Дубаї заарештували юрбу дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

  • Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду відомий своєю пристрастю до великої кількості жінок.

  • Засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до голої фотосесії моделей у Дубаї, заперечує це. За попередньою інформацією, його "помилково" звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.

  • У ЗМІ з'явилася інформація, що засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до голої фотосесії моделей у Дубаї, все-таки пов'язаний зі зйомкою і заздалегідь знав про Рамадан (дев'ятий місяць мусульманського календаря. – Ред.), тому в такий спосіб "вирішив хайпонути на почуттях вірян".

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Захарова – про санкції проти Росії: Вашингтону доведеться розплачуватися

Україна може відновити ядерний статус, якщо не вступить у НАТО, – посол у Німеччині

РФ вирішила закрити Керченську протоку на півроку: Україна закликала посилити тиск на Кремль

Китай заявив, що не визнає Крим російським

Клімкін про повернення ядерного статусу України: хто нас візьме в НАТО?