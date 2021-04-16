Українки – про СІЗО в Дубаї: морили голодом і обзивали

Українки Ірина та Діана, яких раніше затримали за голу фотосесію в Дубаї, розповіли, що в СІЗО ОАЕ їх морили голодом близько доби і тримали в кімнаті для особливо небезпечних злочинців.

Про це моделі повідомили в прямому ефірі, який провели на сторінці в Instagram. За словами дівчат, їх було 12, і вони перебували у в'язниці вісім днів без зв'язку і не уявляючи, коли поїдуть додому.

Українки заявили, що під час того, як їх не годували, поліцейські сміялися з них і кричали арабською "Шарота!". На думку Ірини та Діани, це означає "дівчата легкої поведінки".

Крім того, моделі поскаржилися на холод у камерах і крижану воду в душі. За словами дівчат, на їхніх очах померла вагітна жінка і їй не допомогли.

Ірина та Діана розповіли, що спочатку поліція попросила їх дати свідчення, а потім пообіцяла відпустити, але зрештою їх відправили в маленьку кімнату з одним матрацом, де 12 дівчат пробули добу.

Потім вони опинилися у "Black room", яка призначена для особливо небезпечних злочинців. Саме там вони були весь тиждень.

Нагадаємо, літак із Дубая з українськими натурницями, яких депортували з країни, прибув у ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.

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