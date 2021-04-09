Українка "викрила" ще одну учасницю голої фотосесії в Дубаї

Любов Блажко Люди 09:14, 9.04.2021 Оновлено: 09:22, 9.04.2021

Українка Маріанна Федчук, яка раніше заявила, що її не було на тій скандальній фотосесії на балконі в Дубаї, вирішила "викрити" ще одну ймовірну натурницю.

На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала фото дівчини на ім'я Ольга, написавши, що вона теж була присутня на зйомці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо її не видно на фото з балкона в Дубаї, це не означає, що її там не було", – йдеться в підписі до знімка.

Відзначимо, що в особистому блозі Ольги Татар зазначено, що вона родом з Києва, і що їй 23 роки. А також в профілі вона написала, що працює моделлю.

На опублікованому Маріанною знімку дівчина позувала на тлі високих хмарочосів в Еміратах. На ній був відвертий топ, який ледь прикрив груди, і білі шорти до коліна.

Ольга Татар позувала в Дубаї.
instagram.com/stories/fmaryankaaa

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • чим завинили українські моделі і хто організатор. Світову громадськість кілька днів тому сколихнула новина про українок, які фотографувалися в оголеному вигляді в Дубаї. Така поведінка неприпустима в ОАЕ і карається законом.

  • У Дубаї за звинуваченням в розпусних діях і поширенні порнографії затримали IT-підприємця Олексія Концова родом з Іваново (Росія).

  • У мережі опублікували особисті фото з Instagram молодих дівчат, які позували оголеними на балконі готелю в Дубаї. Так, 20-річних українок Яну і Діану можна впізнати за татуюваннями.

  • Однією із заарештованих в Дубаї дівчат за відверту зйомку на балконі готелю виявилася українка Яна. Її брат заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається.

  • Українка з компанії скандальних моделей показала оголене фото з Дубая. Дівчина опублікувала кадр, на якому показала свій "максимум оголення".

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