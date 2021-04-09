Українка "викрила" ще одну учасницю голої фотосесії в Дубаї
Українка Маріанна Федчук, яка раніше заявила, що її не було на тій скандальній фотосесії на балконі в Дубаї, вирішила "викрити" ще одну ймовірну натурницю.
На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала фото дівчини на ім'я Ольга, написавши, що вона теж була присутня на зйомці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Якщо її не видно на фото з балкона в Дубаї, це не означає, що її там не було", – йдеться в підписі до знімка.
Відзначимо, що в особистому блозі Ольги Татар зазначено, що вона родом з Києва, і що їй 23 роки. А також в профілі вона написала, що працює моделлю.
На опублікованому Маріанною знімку дівчина позувала на тлі високих хмарочосів в Еміратах. На ній був відвертий топ, який ледь прикрив груди, і білі шорти до коліна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
чим завинили українські моделі і хто організатор. Світову громадськість кілька днів тому сколихнула новина про українок, які фотографувалися в оголеному вигляді в Дубаї. Така поведінка неприпустима в ОАЕ і карається законом.
У Дубаї за звинуваченням в розпусних діях і поширенні порнографії затримали IT-підприємця Олексія Концова родом з Іваново (Росія).
У мережі опублікували особисті фото з Instagram молодих дівчат, які позували оголеними на балконі готелю в Дубаї. Так, 20-річних українок Яну і Діану можна впізнати за татуюваннями.
Однією із заарештованих в Дубаї дівчат за відверту зйомку на балконі готелю виявилася українка Яна. Її брат заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається.
Українка з компанії скандальних моделей показала оголене фото з Дубая. Дівчина опублікувала кадр, на якому показала свій "максимум оголення".