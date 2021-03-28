Учасник "Голосу країни-11" запалив на сцені і його порівняли з Вінником. Відео

У неділю, 28 березня, у десятому випуску шоу "Голос країни-11" один з учасників Сергій Нейчев вийшов на легендарну сцену з піснею "Jamaica" Robertino Loretti.

Своїм яскравим виступом він підкорив зіркових суддів, і вони аплодували стоячи. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру проєкту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Нейчев настільки запально заспівав відомий хіт, що багато хто назвав його "конкурентом Олега Винника". Крім того, співачка Тіна Кароль заявила, що перемога на шоу однозначно за Сергієм.

У підсумку Винник прийняв рішення, що учасник повинен пройти в наступний етап, тому посадив його на крісло до інших учасників.

Сергій Нейчев вийшов на легендарну сцену з піснею "Jamaica" Скриншот

Раніше в десятому випуску шоу "Голос країни-11" на сцені несподівано з'явилася співачка Євгенія Власова, яка заспівала з учасницею Вікторією Брехар свою легендарну пісню "О тебе".

Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

Як повідомляв OBOZREVATEL: