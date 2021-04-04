Учасник 'Голосу країни-11' лірично переспівав хіт Винника

У неділю, 4 квітня, в одинадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" виступив учасник з команди Наді Дорофєєвої Ілля Ніколаєнко, який чуттєво виконав відомий хіт Олега Винника – "Нино".

Він переспівав лірично композицію і здивував глядачів. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру шоу.

Так, Винник спочатку не впізнав свою пісню і сказав, що "ошелешений" цим.

"Я Тіні говорив, як вони це роблять, що ти не дізнаєшся свою пісню. Щось знайоме, а я не реагую, я не розумію. Я її співаю вже не знаю скільки тисяч разів", – прокоментував виступ співак.

MONATIK заявив, що Ніколаєнко гідний пройти далі і є сильним конкурентом для всіх команд. У підсумку учасник зайняв четверте крісло замість Альони Левашевої.

"Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у неділю, 28 березня, на телеканалі "1+1" показали перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді обрали учасників, які пройдуть далі.