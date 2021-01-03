У Вінниці попрощаються з українським письменником, який помер після COVID-19

У Вінниці помер український письменник Микола Рябий у віці 84 років.

Про смерть прозаїка повідомив у соцмережах голова обласної письменницької організації Вадим Вітковський. За його словами, у Рябого зупинилося серце.

Крім того, донька письменника Людмила Мрачковська також повідомила, що перед смертю він перехворів на коронавірус. Рябий практично одужав і його готували до виписки з клініки, однак у нього раптово зупинилося серце.

"Два місяці він боровся за життя в короновірусній лікарні, яку розгорнули на базі протитуберкульозного диспансеру. За такої великої двосторонньої пневмонії, яка була у нього, шанси перемогти ковід, особливо з огляду на поважний вік, були мінімальні. Але тато таки переміг ковід і вже готувався виписуватися додому, як підвело хворе і змучене серце. Двічі лікарі повертали його до життя, але все має межу", – написала в Facebook донька прозаїка.

Попрощатися з Рябим у Вінниці українці зможуть у неділю, 3 січня, о 12.30, у храмі ПЦУ, вул. Анастасії Медвідь, 2.

Варто відзначити, що Рябий починав свою письменницьку діяльність в 60-і роки, працюючи журналістом. Він друкувався в місцевій пресі, працював у Брацлаві в районній газеті "Шлях Ілліча". Пізніше він удосконалював журналістський досвід у газетах "Комсомольское племя", "Вінницька правда", "Подолия". Рябий був членом Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України. Був автором декількох романів, збірок новел, повістей і оповідань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер Володимир Коренєв, виконавець головної ролі у фільмі "Людина-амфібія".