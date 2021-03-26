У Росії потонув відомий музикант Олександр Липницький

У 68 років не стало російського музиканта, журналіста і культуролога Олександра Липницького. Він потонув у замерзлій річці, коли намагався перейти її на лижах.

Про трагічну новину повідомила дружина Інна в закритій групі у Facebook. Також музичний критик Артемій Троїцький опублікував відповідний пост (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Подробицями нещасного випадку поділився син журналіста. За його словами, батько відправився на прогулянку зі своїм псом, залишивши машину неподалік. Але незабаром Володимиру зателефонувала жінка з поганими новинами.

"Мені зателефонувала знайома, яка мешкає в нашому ж селищі, і сказала, що тільки що на її очах на протилежному березі тонув якийсь чоловік. За описом стало зрозуміло, що це точно батько. Я не можу зрозуміти, чому він пішов іншим маршрутом і як не помітив, що льоду в тому місці майже і немає. Можливо, він йшов по краю, а собака випадково смикнула, і батько таким чином опинився у воді", – розповів про свої здогадки чоловік.

Олександр Липницький закінчив факультет журналістики МДУ і з 1975 року почав друкуватися в радянській пресі як фахівець із джазу. Через п'ять років він познайомився з Борисом Гребенщиковим і групою "Акваріум" і почав їздити на гастролі разом із ними. Також Липницький був учасником колективів "Гроздья виноградовы" і "Отзвуки Му".

Крім того, Олександр є автором багатьох фільмів і телепрограм про російський рок. Він займався зйомкою документальних картин про Віктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Олександра Башлачова, Петра Мамонова. У 2000-х роках на каналі "Ностальгія" виходила його авторська програма "Смерекова субмарина".

Помер музикант і журналіст Олександр Липницький. wikipedia.org

У 68 років загинув музикант Олександр Липницький. wikipedia.org

Пост Артемія Троїцького у Facebook. facebook.com/aktroitsky

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