У мережі знайдені відео, які підтверджують плагіат відомого номеру з Зеленським у "Кварталі 95"

У мережі з'явилися відео, які підтверджують, що студія "Квартал 95" сплагіатила ідею номера, де Володимир Зеленський і його колега Юрій Крапов без рук грають на роялі.

Так, подібні виступи були помічені у виконанні відомих коміків гурту "The Freaking Brothers" і на шоу "Греція має талант". Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, спочатку популярний номер представив дует з США "The Freaking Brothers". Вони також грали без рук такі композиції як "Chopsticks", "Хабанера" і "Хава Нагіла". Судячи зі зйомки, ролик дуже давній.

Потім у 2010 році на шоу "Греція має талант" два хлопці без штанів виконали номер, граючи на піаніно. Судді та глядачі були шоковані.

І вже у 2016 році "Квартал 95" показав подібний виступ, у головних ролях якого з'явилися Володимир Зеленський і Юрій Крапов. Після цього відео стало одним із найобговорюваніших у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гумористична концертна програма "Дизель Шоу" вперше виграла у "Вечірнього Кварталу" в рейтингу переглядів у новорічну ніч.