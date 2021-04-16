У мережі показали рідкісне фото Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі

Режисер серіалу "Форс-мажори" Аарон Корш поділився з шанувальниками знімком, на якому показав, як виглядала Меган Маркл ще до зустрічі зі своїм чоловіком принцом Гаррі. Тоді знаменитість активно займалася своєю акторською кар'єрою.

Відповідне фото з герцогинею Корш опублікував на сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). На ньому також зображені і інші кінозірки.

Так, Маркл знялася в семи сезонах стрічки "Форс-мажори", зігравши амбітну помічницю юриста Рейчел Зейн і подругу Майка Росса, якого грає Патрік Дж. Адамс.

"Коли ми були молоді. Перед усім цим шумом", – підписав кадр режисер.

Зазначимо, що пізніше через стосунки з принцом Гаррі режисер серіалу Корш підвів Маркл до завершення зйомок. У квітні 2018 року вийшла остання серія з її участю, і тоді герцоги були вже заручені та збиралися зіграти весілля наступного місяця.

"Форс-мажори" – американський юридично-драматичний телесеріал, створений Аароном Коршем. Головні ролі виконали Гебріел Махт і Патрік Джей Адамс. Прем'єра серіалу відбулася 23 червня 2011 року на телеканалі USA Network.

Меган Маркл – дружина принца Гаррі, герцога Сассекського. Колишня американська актриса і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американський телеканал Lifetime вирішив зняти фільм про герцогів Сассекських Меган Маркл і принца Гаррі, прем'єра якого запланована на осінь 2021 року. Зараз проходить кастинг, а зйомки відбудуться вже цієї весни.