У мережі показали оголені знімки радянської кінодіви Орлової, яким 90 років

У мережі спливли фотографії радянської акторки театру та кіно Любові Орлової. У кадрі знаменитість постала повністю оголеною.

Як стало відомо, світлини було зроблено в 1930-ті роки. Їх опублікував історик моди Олександр Васильєв у своєму Telegram-каналі (фото можна побачити нижче).

Зокрема, у кадрі Орлова сидить на ліжку повністю гола, прикриваючись ковдрою. А на одному зі знімків зірка закрила свої інтимні місця капелюхом.

Любов Орлова оголена на ліжку Telegram-канал Олександра Васильєва

Відомо, що фотографував кінодіву її чоловік Григорій Александров.

Любов Орлову голою сфотографував чоловік Telegram-канал Олександра Васильєва

Любов Орлова сидить на ліжку повністю оголена Telegram-канал Олександра Васильєва

Нагадаємо, що Любов Орлова – це радянська акторка театру і кіно, співачка, танцівниця, піаністка.

Перший чоловік – Андрій Гаспарович Берзин, заступник начальника адміністративно-фінансового управління Наркомату землеробства.

Цивільний чоловік – Франц, австрійський імпресаріо.

Другий чоловік – Григорій Александров, кінорежисер, сценарист, педагог, народний артист СРСР. Дітей у Орлової не було.

Актриса відома завдяки ролям у таких фільмах, як "Російський сувенір", "Весна", "Зустріч на Ельбах" та багатьох інших.

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