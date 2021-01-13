У мережі показали оголені знімки радянської кінодіви Орлової, яким 90 років

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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У мережі показали оголені знімки радянської кінодіви Орлової, яким 90 років

У мережі спливли фотографії радянської акторки театру та кіно Любові Орлової. У кадрі знаменитість постала повністю оголеною.

Як стало відомо, світлини було зроблено в 1930-ті роки. Їх опублікував історик моди Олександр Васильєв у своєму Telegram-каналі (фото можна побачити нижче).

Зокрема, у кадрі Орлова сидить на ліжку повністю гола, прикриваючись ковдрою. А на одному зі знімків зірка закрила свої інтимні місця капелюхом.

Любов Орлова оголена на ліжку

Відомо, що фотографував кінодіву її чоловік Григорій Александров.

Любов Орлову голою сфотографував чоловік
Любов Орлова сидить на ліжку повністю оголена

  • Нагадаємо, що Любов Орлова – це радянська акторка театру і кіно, співачка, танцівниця, піаністка.

  • Перший чоловік – Андрій Гаспарович Берзин, заступник начальника адміністративно-фінансового управління Наркомату землеробства.

  • Цивільний чоловік – Франц, австрійський імпресаріо.

  • Другий чоловік – Григорій Александров, кінорежисер, сценарист, педагог, народний артист СРСР. Дітей у Орлової не було.

  • Актриса відома завдяки ролям у таких фільмах, як "Російський сувенір", "Весна", "Зустріч на Ельбах" та багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали унікальні старовинні фотографії українок у традиційному національному костюмі. Одне з фото було зроблене наприкінці XIX століття, а друге – у середині XX-го.

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