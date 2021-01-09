У мережі опублікували два треки Девіда Бові, які раніше не видавалися

Obozrevatel Люди 14:15, 9.01.2021 Оновлено: 14:31, 9.01.2021

До дня народження британського співака Девіда Бові, якому могло б виповнитися 74 роки, випустили дві композиції, які раніше не видавалися. Обидва треки є каверами, записані вони ще 1998 року.

Прослухати кавери на Mother Джона Леннона і на Tryin' to Get to Heaven Боба Ділана тепер можна на різних стріммінгових платформах. Крім того, композиції також випустили на вінілових пластинках обмеженим тиражем.

Також пісні Девіда Боуї стали доступні для користувачів соцмережі TikTok. У власні відео ви можете додати фрагменти таких культових треків, як "Let's Dance" і "Space Oddity".

Нагадаємо, Девід Боуї – британський рок-співак і автор пісень, а також продюсер, звукорежисер, художник і актор. Музикант помер від раку 2016 року через два дні після випуску свого альбому "Blackstar".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посмертний кліп Девіда Боуї "No Plan" у мережі викликав ажіотаж.

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