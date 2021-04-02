У королівській родині зізналися, що Єлизавета II ховає улюблені цукерки в своїй спальні

Королева Великобританії Єлизавета II настільки сильно любить шоколадні цукерки, що змушена зберігати їх в своїй спальні. Інакше інші члени королівської теж будуть не проти поласувати солодощами.

Такими подробицями поділилася Леді Памела, дочка лорда Луї Маунтбеттена, правнучка королеви Вікторії та двоюрідна сестра принца Філіпа в документальному фільмі ITV "Мої роки з королевою". Про це пише видання Mirror.

"У неї завжди є коробка цукерок, яку вона зберігає у своїй кімнаті. В іншому випадку, члени королівської сім'ї можуть з'їсти солодощі раніше, ніж це зробить королева", – розповіла детальніше жінка.

Крім того, одного разу стався комічний випадок, коли мангуст леді Памели, якого вона назвала Найолі, "вкрав" шоколад, що був залишений в спальні монарха. Єлизавету II це сильно засмутило, адже тварина відкусила маленький шматочок з кожної цукерки.

"Я не проти, щоб Найолі заходила в мою кімнату, мені це навіть подобається. Але вона дісталася до моєї коробки, відкусивши від кожного шматочка", – поскаржилася тоді королева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета II вперше за 5 місяців вийшла в світ і пожартувала над Росією. Під час розмови з офіцером Королівських ВПС Австралії вона запитала про інциденти з російськими військовими літаками.