Церемонію "Греммі-2021" перенесли через коронавірус: названо нову дату

Академія мистецтва та науки звукозапису оголосила про перенесення церемонії вручення премії "Греммі-2021". Захід мав відбутися 31 січня, але через нестабільну в світі ситуацію з COVID-19, його перенесли на півтора місяця.

Нова дата вручення престижних нагород – 14 березня 2021 року. Про це повідомили на офіційному сайті "Греммі".

Повний перелік номінантів на "Греммі-2021" читайте за посиланням.

Рішення про перенесення церемонії ухвалили після переговорів з експертами в галузі охорони здоров'я, ведучим заходу і артистами.

Премію "Греммі" перенесли на березень 2021 року. Известия

"Після вдумливих бесід з експертами, нашим ведучим і артистами, які повинні були з'явитися на церемонії, ми переносимо трансляцію 63-й щорічної премії "Греммі" на неділю, 14 березня 2021 року. Погіршення ситуації з COVID-19 в Лос-Анджелесі, лікарні перевантажені, відділення інтенсивної терапії досягли межі можливостей, а також нові вказівки з боку влади штату привели нас до висновку, що відстрочка нашого виступу була правильним рішенням. Немає нічого важливішого, ніж здоров'я і безпека людей", – йдеться в повідомленні організаторів.

Відзначимо, музична нагорода американської Академії звукозапису існує з 1958 року. "Греммі" присуджується щорічно в 108 категоріях в 30 музичних жанрах за голосуванням уповноважених членів Академії. Найпрестижнішими вважаються 4 нагороди (The Big Four): Запис року; Альбом року; Пісня року; Кращий новий артист або музичний колектив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оголошені лауреати премії MTV Europe Music Awards 2020. Тріумфатором церемонії став кей-поп-гурт BTS, що отримав відразу чотири нагороди.